Son dakika… Irak’tan flaş açıklama geldi: Haberimiz vardı ama…

Reuters’ın haberine göre; Abdulmehdi, Süleymani suikastına karşı misillemenin başladığına ya da kısa süre içinde başlayacağına yönelik gece yarısı sözlü mesaj aldıklarını söyledi.

Irak Başbakanı, Tahran’dan gelen uyarıda sadece ABD ordusunun bulunduğu noktaların vurulacağının aktarıldığını, lokasyon paylaşımı yapılmadığını da sözlerine ekledi.

ABD güçleri, 3 Ocak’ta Irak’ta Bağdat Havalimanı çıkışında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi’nin üst düzey yöneticilerinden Ebu Mehdi el Mühendis’in konvoyunu silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

Dünyayı dehşete düşüren saldırıda Süleymani ile Mühendis’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetmişti.

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MİSİLLEMEDEN SONRA DEFNEDİLDİ

Tümgeneral Süleymani için ilk tören öldürüldüğü Bağdat’ta yapıldı. Süleymani’nin cenazesi ardından İran’a getirildi. Kasım Süleymani dün memleketi Kirman’da toprağa verilecekti.

Fakat cenazede izdiham yaşandı ve 56 kişi hayatını kaybetti. İranli yetkililer dün defin işlemenin ertelendiğini açıkladı.

İran’ın ABD’nin Irak’taki üslerine yönelik bu sabaha karşı yerel saatle 01:45 ve 02:15 arasında gerçekleştirdiği misillemeden kısa bir süre sonra ise Süleymani toprağa verildi.