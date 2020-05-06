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Son dakika… İsrail’den Yunanistan’a ahlaksız teklif

İsrail ile Yunanistan Savunma Bakanlıkları'nın 3 yıllık bir insansız hava aracı anlaşmasına imza attığı ortaya çıktı. İsrail'in Yunanistan'a Heron isimli insansız hava aracını 3 yıllığına kiralayacağı açıklanırken bu sistemlerin sınır güvenliği için kullanılmasının planlandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
14:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… İsrail’den Yunanistan’a ahlaksız teklif

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, İsrail’in Yunanistan’a Heron isimli insansız hava araçlarını kiralama kararı aldığını aktardı. Her iki ülkenin savunma bakanlıkları nezdinde uzlaşma sağlandığı ve İsrail’in Yunanistan’a bu araçları 3 yıllığına kiralayacağı belirtildi.

3 yıllık anlaşma sonrasında Yunanistan’ın bunları satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi.

Özellikle Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj gerilimi ile birlikte Türkiye’ye karşı ittifakını kuvvetlendiren Yunanistan ve İsrail arasındaki anlaşmanın maliyeti açıklanmadı.

Bloomberg, insansız hava araçlarının sınır güvenliği için kullanıldığını okurlarına aktardı.

Son güncelleme: 14:47 06.05.2020
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