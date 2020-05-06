Son dakika… İsrail’den Yunanistan’a ahlaksız teklif

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, İsrail’in Yunanistan’a Heron isimli insansız hava araçlarını kiralama kararı aldığını aktardı. Her iki ülkenin savunma bakanlıkları nezdinde uzlaşma sağlandığı ve İsrail’in Yunanistan’a bu araçları 3 yıllığına kiralayacağı belirtildi.

3 yıllık anlaşma sonrasında Yunanistan’ın bunları satın alma opsiyonunun da olacağı belirtildi.

Özellikle Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj gerilimi ile birlikte Türkiye’ye karşı ittifakını kuvvetlendiren Yunanistan ve İsrail arasındaki anlaşmanın maliyeti açıklanmadı.

Bloomberg, insansız hava araçlarının sınır güvenliği için kullanıldığını okurlarına aktardı.