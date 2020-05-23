Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, ülkede son 24 saat içinde corona virüsü nedeniyle 119 kişinin öldüğünü, 669 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Ülkede toplam ölü sayısı 32 bin 735'e, vaka sayısı ise 229 bin 327'ye yükseldi.

19:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

İtalya’da son bir gün içinde 119 kişi hayatını kaybetti, 669 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 595’ten 572’ye düştü.

Reuters’ta yer alan habere göre, iyileşen hasta sayısı da son 24 saat içinde 2 bin 120 artarak 138 bin 840’a yükseldi.

60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da bugüne kadar 2 milyon 163 bin kişiye corona virüsü testi uygulandı.

21 Şubat’tan itibaren corona virüsü salgınına karşı mücadele eden İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en yüksek ölüm oranına sahip üçüncü ülke.

Vaka sayısında ise, ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı sırada yer alıyor.

İLGİLİ HABERDSÖ açıkladı: Afrika'da corona salgını farklı bir seyre işaret ediyorDSÖ açıkladı: Afrika'da corona salgını farklı bir seyre işaret ediyor İLGİLİ HABERCorona virüsünde son durum: Avrupa normale dönerken Amerika ve Asya kan ağlıyor!Corona virüsünde son durum: Avrupa normale dönerken Amerika ve Asya kan ağlıyor!

 

Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 19:16 23.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more