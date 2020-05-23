Son dakika… İtalya’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

İtalya’da son bir gün içinde 119 kişi hayatını kaybetti, 669 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 595’ten 572’ye düştü.

Reuters’ta yer alan habere göre, iyileşen hasta sayısı da son 24 saat içinde 2 bin 120 artarak 138 bin 840’a yükseldi.

60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da bugüne kadar 2 milyon 163 bin kişiye corona virüsü testi uygulandı.

21 Şubat’tan itibaren corona virüsü salgınına karşı mücadele eden İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en yüksek ölüm oranına sahip üçüncü ülke.

Vaka sayısında ise, ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı sırada yer alıyor.

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