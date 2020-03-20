Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İtalya’dan korkutan açıklama: Salgın bir türlü yavaşlamıyor

İtalya'da corona virüsünün en ölümcül etki gösterdiği Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'dan korkutan açıklamalar geldi. Fontana, salgının yavaşlama eğilimi göstermediğini söyleyerek orduyu göreve çağırdı.

Sozcu.com.tr
16:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’dan korkutan açıklama: Salgın bir türlü yavaşlamıyor

Corona virüsü Çin’de ortaya çıksa da, kısa sürede en çok yıkımı İtalya’da yarattı. Ülkede ölü sayısı Çin’i geride bırakarak 3 bin 405’e ulaştı. Her geçen gün katlanarak büyüyen krizle ilgili kötü haberler gelmeye de devam ediyor.

Ülkede en çok kayıp veren bölgelerden Lombardiya’nın Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salgının bir türlü yavaşlama emaresi göstermediğini belirten Fontana, “Rakamlar trendin artmaya devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Hükümetten kısıtlamaları artırmasını istediklerini ve bu kapsamda ordunun devreye girmesi için anlaşmaya vardıklarını ifade eden Fontana, “Talebimiz kabul edildi. 114 asker Lombardiya genelinde görev yapacak. Hala çok az ama pozitif bir başlangıç” dedi.

İLGİLİ HABERCorona'ya yakalanan hemşire anlattı: Her şey burun akıntısıyla başladıCorona'ya yakalanan hemşire anlattı: Her şey burun akıntısıyla başladı

 

İLGİLİ HABERDoktor Öz'den çok konuşulacak karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapınDoktor Öz'den çok konuşulacak karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın

 

İLGİLİ HABERCorona virüsüyle savaşan sağlık çalışanları anlattı: Düşmanı tanımadığımız bir savaşCorona virüsüyle savaşan sağlık çalışanları anlattı: Düşmanı tanımadığımız bir savaş
Corona İtalya son dakika
Son güncelleme: 16:36 20.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more