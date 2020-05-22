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Son dakika… Kaşıkçı’nın çocuğundan flaş açıklama

 Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasını öldürenleri affettiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kaşıkçı’nın çocuğundan flaş açıklama

Twitter’dan yaptığı açıklamada Kaşıkçı, “Bu mübarek ayın mübarek gecesinde, Allah’ın ‘Bundan sonra kim kendisine yapılan o kötülüğü affeder ve barışırsa, onun karşılığını vermek Allaha aittir’ kelamını düşünüyoruz” dedi.

Riyad hükümetini eleştiren yazılar kaleme alan Kaşıkçı’nın öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

 

Kaşıkçı, “Biz şehit Cemal Kaşıkçı’nın oğulları olarak babamızı öldürenleri affediyoruz, Allah kabul etsin” diye ekledi.

Kaşıkçı en son 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik evraklarını almak için gittiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girerken görülmüştü. Bedeninin parçalara ayrılarak binadan çıkarıldığı bildirilmişti.

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Son güncelleme: 08:25 22.05.2020
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