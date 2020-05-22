Son dakika… Kaşıkçı’nın çocuğundan flaş açıklama

Twitter’dan yaptığı açıklamada Kaşıkçı, “Bu mübarek ayın mübarek gecesinde, Allah’ın ‘Bundan sonra kim kendisine yapılan o kötülüğü affeder ve barışırsa, onun karşılığını vermek Allaha aittir’ kelamını düşünüyoruz” dedi.



Kaşıkçı, “Biz şehit Cemal Kaşıkçı’nın oğulları olarak babamızı öldürenleri affediyoruz, Allah kabul etsin” diye ekledi.

Kaşıkçı en son 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik evraklarını almak için gittiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girerken görülmüştü. Bedeninin parçalara ayrılarak binadan çıkarıldığı bildirilmişti.