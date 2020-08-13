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Son dakika… Korkulan oldu: Okul açıldıktan 1 gün sonra Covid-19 çıktı, herkes karantinada

Corona virüsü salgını bütün dünyada etkisini gösterirken, ABD'nin Florida eyaletinde ara verilen eğitim dün başladı. Fakat okulun açılmasından bir gün sonra 1 öğrencide Covid-19 belirtilerinin gösterilmesi sonrasında sınıf karantinaya alındı. Öğrenciler evden eğitime geri döndü.

Sozcu.com.tr
07:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… Korkulan oldu: Okul açıldıktan 1 gün sonra Covid-19 çıktı, herkes karantinada

Corona virüsü salgını devam ederken hem Türkiye’de hem de dünya genelinde tartışma yaratan bir konu da okulların açılması… Önceki gün yüz yüze eğitime geri dönen Florida’daki SeaWind İlkokulu’nda korkulan oldu…

Martin County’de yüz yüze eğitime başlayan SeaWind İlkokulu’nda eğitime başlanmasından sadece 1 gün sonra öğrencilerden birinde corona virüsü semptomları tespit edildi. Martin County bölge sözcüsü Jennifer DeShazo, öğrencide Covid-19 şüphesi bulunduğu için sınıfın karantina altına alındığını duyurdu.

CORONA VİRÜSÜNÜN MERKEZ ÜSSÜ
Sınıftaki 9 öğrencinin 14 gün boyunca evden eğitime geçtiği açıklanırken, diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim almaya devam ettiği öğrenildi.

551 binden fazla corona virüsü vakası tespit edilen Florida, ABD’de salgının merkez üslerinden biri olarak biliniyor.

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Son güncelleme: 07:38 13.08.2020
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