Son dakika… Rusya’da her gün yeni bir corona rekoru

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede küresel çapta bir krize dönüştü. Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde 3.3 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 234 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının bu ay başından itibaren etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Rusya'da da tablo giderek ağırlaşıyor. Dün hem günlük yeni vakada hem de ölü sayısında çifte rekor kırılan ülkeden bugün yine bir rekor haberi geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu verilere göre son 24 saatte 7 bin 993 yeni vaka kayıtlara geçti.

Rekor artışla toplam vaka sayısı 114 bin 431’e ulaştı. 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1169’a yükseldiğini açıkladı.