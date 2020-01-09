Son dakika… Ünlü sinemacıdan acı haber

Gerçek adı Henry Zuckerman olan Buck Henry, Dustin Hoffman’ın başrolde yer aldığı 1967 yapımı “The Graduation” (Aşk Mevsimi) filminin senaryo yazarlarından biriydi.

Henry, “What’s Up Doc?” ve Emmy Ödüllü “Get Smart” filmlerinde de senaryo yazarlığı yapmıştı.

Henry Buck, “The Graduation” filminin uyarlama senaryosu ve Warren Beatty ile yönetmen koltuğunda oturduğu 1978 yapımı “Heaven Can Wait” filmleriyle Oscar’a aday gösterilmişti.

Ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmayan Buck, ilk beş yılında meşhur “Saturday Night Live” programını birçok kez sunmuş ve televizyon seyircisi için tanıdık bir yüz haline gelmişti.