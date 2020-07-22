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Türk takipçisinden Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’yı şaşırtan benzetme: Dağ lalesi gibisin!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaşımının altına yorum yapan Türk takipçisi, Zaharova’yı dağ lalesine benzetince ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

09:31 -
Haberler Dünya
Türk takipçisinden Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’yı şaşırtan benzetme: Dağ lalesi gibisin!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova kişisel sosyal medya hesabından bir gül fotoğrafı paylaşarak, “Bugün neyiniz var? Aralarından yükseldi” mesajını paylaştı.

Bu mesajın altına bir Türk takipçisi yorum yazarak, “Dağ lalesi gibi güzelsin” mesajını bıraktı. Zaharova ise önce İngilizce, “Nasıl bir şey” diye sordu ardından sorusuna Rusça devam ederek, “Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?” dedi.

İkili arasındaki diyalog.

Zaharova'nın bu sorusuna cevap veren Fatih Uçar isimli Türk takipçisi dağ lalesi fotoğrafı paylaşarak Zaharova'nın sorusunu cevapladı. İkilinin sosyal medya üzerinden yazışması kısa sürede büyük ilgi topladı. (İHA)

Dışişleri Bakanlığı Gül İngilizce Rusça Rusya sosyal medya
Son güncelleme: 09:32 22.07.2020
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