Türkiye’yi liste dışı bırakan Hollanda’dan ‘vaka sayısı yüksek’ açıklaması!

Avrupa makamları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 16’dan aşağı olan ülkeleri “güvenli” sayıyor. Ancak Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na göre Türkiye’de şu anda 100 bin kişi başına vaka ortalaması 23,5. Bu nedenle Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlaması yumuşatılmadı.

Hollanda hükümetine göre, Türkiye’nin “zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkelerin” bulunduğu turuncu listeye alınması, cezalandırma amaçlı değil, yüksek koronavirüs sayıları ile ilgili bir durum.

“DÜŞÜŞ GÖRÜLÜRSE 15 GÜN SONRA LİSTEYE ALINABİLİR”

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Hollanda’daki Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran ile Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ile görüşen bakanlık yöneticileri, vaka sayılarının düşmesi halinde 15 gün sonraki değerlendirmede Türkiye’nin güvenli ülkeler listesine alınabileceğini bildirdi.

“Amacımız kesinlikle Türkiye’yi cezalandırmak ya da ayrım yapmak değil” diyen Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, son günlerde vaka ortalaması 100 binde 20’nin üzerine çıkan Portekiz’in de tekrar turuncu listeye alındığını söyledi.

Bakanlık yetkilieri, Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ile Türkiye’den gelecek iş insanlarının 14 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulması talebini de değerlendirmeye alacaklarını vurguladı.