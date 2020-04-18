Ünlü oyuncu Pierce Brosnan tanınmaz halde: Karantinada altıncı hafta!

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında evde kalma çağrıları yapılırken, ünlü isimler de bu kurala uyduklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor.

Ünlü oyuncu Pierce Brosnan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla şaşkınlık yarattı. Saç ve sakalı adeta birbirine karışan Brosnan’ı tanımakta zorlanan hayranları, ‘karantinada altıncı hafta’ notu düşülen fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum yaptı.

66 yaşındaki yaşındaki aktörün James Bond’u canlandırdığı ‘Başka Gün Öl’ (Die Another Day) filmine gönderme yapan bir kullanıcı, “Kore’de tutsak edilmiş gibisin” yazdı.

“Robinson Crusoe geri döndü” yazan bir başka kullanıcı ise, bu zor günlerde esprili bir paylaşımla yüzleri gülümsettiği için Brosnan’a teşekkür etti.

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