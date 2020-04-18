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Ünlü oyuncu Pierce Brosnan tanınmaz halde: Karantinada altıncı hafta!

Corona virüsü nedeniyle evinde izole olan Hollywood'un ünlü isimlerinden Pierce Brosnan son halini paylaştı. Hayranları Brosnan'ı tanımakta zorlandı.

Sozcu.com.tr
11:27 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncu Pierce Brosnan tanınmaz halde: Karantinada altıncı hafta!

Corona virüsü nedeniyle dünya çapında evde kalma çağrıları yapılırken, ünlü isimler de bu kurala uyduklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor.

Ünlü oyuncu Pierce Brosnan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla şaşkınlık yarattı. Saç ve sakalı adeta birbirine karışan Brosnan’ı tanımakta zorlanan hayranları, ‘karantinada altıncı hafta’ notu düşülen fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Brosnan’ın hikayesinde paylaştığı kare.

66 yaşındaki yaşındaki aktörün James Bond’u canlandırdığı ‘Başka Gün Öl’ (Die Another Day) filmine gönderme yapan bir kullanıcı, “Kore’de tutsak edilmiş gibisin” yazdı.

Brosnan’ın karantinadan önceki bilindik hali.

“Robinson Crusoe geri döndü” yazan bir başka kullanıcı ise, bu zor günlerde esprili bir paylaşımla yüzleri gülümsettiği için Brosnan’a teşekkür etti.

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Son güncelleme: 11:36 18.04.2020
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