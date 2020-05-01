1 Mayıs’ta EBA TV’de ders var mı? 1 Mayıs tatil mi?

Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle şimdi öğrenciler ve veliler 1 Mayıs’ta EBA TV üzerinden derslerin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki EBA TV’de bugün ders var mı?

EBA TV’DE UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?

Bugün resmi tatil olması dolayısıyla öğrenciler dinlenecek. 1 Mayıs sebebiyle bugün EBA TV’de ders yayınlanmayacak.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Daha önce okulların açılış tarihi olarak 30 Nisan belirlenmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu tarihin Bilim Kurulu tavsiyeleri ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak uzatılabileceğine işaret etmişti.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre; Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları: Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili tedbirler hayata geçti.

* Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu’na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

* EBA’da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar.

* Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.