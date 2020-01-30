2020 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme, İktisat Fakültelerine bahar dönemi için kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler sayfamızdan kayıt tarihlerine ulaşabilirler. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi (ekle/sil) işlemleri.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF, 2019-2020 yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat 2020 tarihinde başlayacak 28 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM EKRANI

AÖF KAYIT KILAVUZU

DERS SEÇİMİ VE TARİHLERİ

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

▪ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

▪ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

▪ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

▪ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

▪ Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

▪ Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

▪ Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

▪ Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

▪ 2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

▪ 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

DİKKAT!

Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

▪ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

▪ İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

▪ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders Seçimi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge

Ders seçimini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2019-2020 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçimi (ekle/sil) sonunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.

2. AŞAMA

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt

Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

▪ Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.

▪ Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.