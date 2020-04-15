ATA AÖF vize sınavı tarihleri açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi (AÜ) sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi (AÜ) ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok sınav ertelendi. ATA AÖF sınavlarının da YÖK kararı sonrasında online olarak uygulanacağı açıklandı. Öğrenciler ise 2020 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Ünivesitesi, ATA AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Online düzenlenecek olan ATA AÖF sınav tarihleri açıklandığında sayfamızda yer alacak.

2020 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Ara vize sınav tarihi (henüz açıklanmadı)

Final sınav tarihi 16-17 Mayıs 2020

Bütünleme sınavı 27-28 Haziran 2020

2019-2020 Mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2020

Öğrenciler ATA AÖF bahar dönemi sınavına girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistem (OBS) üzerinden çıkardıkları Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi getirmek zorundalar. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi de fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yerine geçebilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PROJE YAZMA KURS KAYITLARI BAŞLADI

Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen Arama Konferanslarının en önemli çıktıları arasında yer alan açık ve uzaktan eğitim ile dijital dönüşüme pandemi dönemi başlamadan çok önce ağırlık verdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın bugün geldiği noktanın Yeni Nesil Üniversite vizyonuyla örtüştüğünü söyledi.

Bu kapsamda AtademiX ile online eğitime yönelik bir adım daha attıklarını belirten Rektör Çomaklı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimiz, Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Açıköğretim Fakültemiz ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezimizin destekleriyle eğitimlerine online olarak devam ediyor. Bu iş birlikleri çerçevesinde düzenlenen kurslarımıza, proje geliştirme süreçleriyle ilgilenen tüm katılımcıları bekliyoruz. Proje Yazma kursu kayıt ve katılım işlemleri, 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren https://atademix.atauni.edu.tr/ üzerinden yapılacak. 15 Mayıs 2020 de başlayacak “Makale Yazma” dersimiz ve diğer eğitimlerimiz için AtademiX'i takip edebilirsiniz.”

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