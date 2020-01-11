AUZEF bitirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav takvimi…

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF’te bitirme sınavları bu hafta gerçekleştiriliyor. Sınava giren öğrenciler ise AUZEF bitirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu mu?

AUZEF AKADEMİK TAKVİM

Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz / 23 – 24 Kasım 2019 | Bahar / 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz / 11 – 12 Ocak 2020 | Bahar / 04 – 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) Güz / 15 – 16 Şubat 2020 | Bahar / 08 – 09 Ağustos 2020

AUZEF BİTİRME SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF yarıyıl sonu sınavları için sonuç açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Sonuçlar için açıklanma tarihi verildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.