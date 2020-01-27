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BİLSEM sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen seçme/atama mülakat tarihleri belli mi?

Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı eğitim için öğretmen seçmek için sözlü sınavlar yapılacak. Mülakata hak kazanan öğretmenler daha önce duyurulmuştu. Peki MEB, BİLSEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri ne zaman belli olacak?

11:15 -
Haberler Eğitim
BİLSEM sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen seçme/atama mülakat tarihleri belli mi?

BİLSEM sözlü sınav yerleri yarın açıklanacak. BİLSEM sözlü sınavına hak kazanan öğretmenlerin sınav yeri ve saati yarın yani 28 Ocak’ta MEB resmi sitesi olan meb.gov.tr’de açıklanacak.

MEB daha önce sözlü sınav yerlerini duyurmuştu. Hangi tarihler arasında BİLSEM sözlü sınavının yapılacağı belli olmuş fakat mülakata hak kazanan öğretmenlerini sınav saati ve yeri bireysel olarak açıklanmamıştı. 28 Ocak’ta BİLSEM sözlü sınavına hak kazanan öğretmenlerin sınav tarihi, saati ve yeri tam olarak netleşecek.

SÖZLÜ MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRETMENLER LİSTESİ 

SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ

Bilim meb okul Sanat sınav sınav yerleri
Son güncelleme: 11:16 27.01.2020
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