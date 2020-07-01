DGS geç başvurusu nasıl yapılır? DGS geç başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları için beklenen tarihe kısa bir süre kaldı.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.

DGS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyeceğini unutmayın.

BANKADA ÖDEME: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME: ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz.