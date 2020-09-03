DGS sonuçları için geri sayım başladı!

Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağutos’ta gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, DGS sonuçlarına göre dört yıllık bölümlerin, dikey geçiş kontenjanları için tercih yapacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih işlemlerinin sınavın açıklanma tarihinden 15 gün sonra başlaması bekleniyor. Eylül'ün sonlarına doğru DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.