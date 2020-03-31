“Doğurdum, ücretsiz iznimi kesip okula geri geleyim” diyene MEB’den yanıt!

Corona virüsü salgını ile birlikte eğitim-öğretime ara verildiği, okulların kapalı olduğu bu günlerde öğretmenler başta olmak üzere MEB personeli geri dönme talebiyle illerde valiliklere akın etti.

81 İLDE BAŞVURU PATLAMASI

Yasal 4 ay ücretli doğum iznini kullandıktan sonra 6 aydan 2 yıla kadar ücretsiz izne çıkan öğretmen ve personeller, ”Zaten evdeyiz. Hem maaş alır hem de bebeğe bakılır” mantığıyla ücretsiz izinlerini yarıda keserek, görevlerine geri dönmek için 81 ilde valiliklere resmi başvuruda bulundu.

Valilikler durumu MEB’e bildirdi. Bakanlık, iyi niyetli bulunmayan tüm başvuruların reddedilmesi kararı verdi. Sayıları tam olarak bilinmese de bu durumda olan binlerce kişi olduğu bildirildi.

‘İSTİSNALAR AYRI DEĞERLENDİRİLSİN’

Öte yandan doğum dışında izinde olan memurlar ise, “Ücretsiz izne sadece doğum için çıkılmıyor. Yaşlı anne-babasına gerçekten bakacak kimsesi olmayan da ücretsiz izin alabiliyor. Bu süreçte baktığı kişi vefat ettiyse, ücretsiz izne çıkmayı gerektirecek mücbir sebep, ortadan kalkmış oluyor.

İstisnai durum yaşayanların ücretsiz izinlerini kesip dönme talepleri topyekün reddedilmemelidir. Ortada bir kurnazlık var doğru ama herkes aynı koşullarda değil. İstisnai durumlar ayrıca değerlendirilirse iyi olur” dedi.

DEVLETİN SON SÖZÜ: İZNİNİ BİTİR DE GEL

MEB ve valilikler başvuruların reddedilme gerekçelerini şöyle sıraladı:

* Okullar zaten 16 Mart’ta uzaktan eğitime geçti. Çalışanlar idari izinli kabul edildi. Devlet Personel Başkanlığı, doğum yapan memurun bu nedenle aldığı aylıksız izin süresi bitmeden iznini yarıda keserek göreve başlamak istemesi talebinde takdir Milli Eğitim Bakanlığı’nın.

* Corona virüsünü önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında bakanlığımızda eğitim-öğretime zorunlu olarak ara verilmiş ve uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilecek olmasına rağmen, aylıksız izinde bulunan personellerin belirtilen süreyi tamamlamadan, tekrar göreve başlama talepleriyle başvuruda bulundukları görülmüş, reddedilmesi kararı alınmıştır.