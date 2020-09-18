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EBA TV 18 Eylül canlı yayın saatleri ve ders programı açıklandı!

EBA TV'nin hazırlık dönemi yayınlarında bugün son gün. MEB tarafından yapılan açıklamayla 21 Eylül'de yüz yüze eğitim tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayacak. Uzaktan eğitimin de devam edeceği EBA'da hazırlık dönemi yayınları 18 Eylül'de tamamlanacak. İşte TRT EBA TV canlı yayın saatleri ve günün ders programı...

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Haberler Eğitim
EBA TV 18 Eylül canlı yayın saatleri ve ders programı açıklandı!

EBA TV’nin “Hazırlık dönemi yayınları”nda günün canlı yayın saatleri ve ders programı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV’de bugün hazırlık dönemindeki son derslerini alacak. İşte günün programı…

18 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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