EBA TV 18 Eylül canlı yayın saatleri ve ders programı açıklandı!

EBA TV’nin “Hazırlık dönemi yayınları”nda günün canlı yayın saatleri ve ders programı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV’de bugün hazırlık dönemindeki son derslerini alacak. İşte günün programı…
18 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.