EBA TV ders programı yayınlandı! İşte EBA TV uydu frekans bilgileri…

TRT-EBA TV’nin yayın programını açıkladı ve EBA TV ders programları da Twitter üzerinden duyuruldu. Milyonlarca öğrenci şimdi EBA TV’nin hangi frekans üzerinden yayın yapacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23 Mart’tan itibaren yayın yapacağı EBA TV’nin frekans bilgileri ve detaylar haberimizde…

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMLARI