Ertelenen DGS ne zaman yapılacak? DGS başvuruları başladı mı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklama ile ÖSYM 2020 sınav takviminin güncellendiğini belirtmişti. Yeni sınav takviminin belirlenmesiyle öğrenciler 2020 DGS ne zaman diye aratmaya başladılar.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü sebebiyle ertelenen DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı açıklandı. DGS için başvuruların ne zaman olacağı ise henüz açıklanmadı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.