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İlkokul ve lise kayıt adrese dayalı kayıt sorgulama nasıl yapılır? E okul kayıt sorgulama işlemi…

Okullarda yeni eğitim öğretim yılı yaklaşıyor. Kayıtlar ise otomatik olarak gerçekleştirildi ve e Okul üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte adrese dayalı kayıt sorgulama işlemlerine dair detaylar...

11:15 -
Haberler Eğitim
İlkokul ve lise kayıt adrese dayalı kayıt sorgulama nasıl yapılır? E okul kayıt sorgulama işlemi…

Türkiye’de okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak ve eğitim 21 Eylül’e kadar online olarak EBA TV üzerinden yapılacak. Sonrasında ise seyreltilmiş eğitim modeli ile devam edilecek. Otomatik olarak kayıtları gerçekleşen öğrenciler kayıt bilgilerini internet üzerinden e Okul sistemi aracılığıyla sorgulayabiliyor. İşte detaylar…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

E okul kayıt sorgulama ekranı… İlkokul ve lise kayıt adrese dayalı kayıt sorgulama…

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli bilgileri doldurarak e-Okul adrese dayalı lise sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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