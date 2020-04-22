KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayınlandı! 2020 KPSS sınavı ertelendi mi? İşte ÖSYM’nin açıklaması…

Yüzbinlerce memur adayını yakından ilgilendiren KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayınladı. ÖSYM, açıklanan tercih kılavuzu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istihdam edilecek memur alımlarının kontenjanlarını açıkladı. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA PERSONEL ALIMI

ÖSYM KPSS 2020/6 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na önlisans mezunları arasından 82 büro personeli, lisans mezunları arasından da 57 avukat, 7 büro personeli, 11 mimar, 39 mühendis, 10 şehir plancısı alınacak. Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, PSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020