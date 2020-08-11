Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin sonuç tarihi belli mi?

Sona eren il dışı atama talepleri sonrasında sonuçlar merak edilmeye başlandı. MEBBİS öğretmen girişi ile öğrenilebilecek olan il dışı atama sonuç ekranına haberimizden erişebilirsiniz. Peki il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI

2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.

İLLER ARASI KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SAYFASI (MEB PERSONEL)

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI (MEBBİS)

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlara MEBBİS ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. 12 Ağustos tarihi itibarıyla da ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.