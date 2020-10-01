Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Bilim Kurulu toplantısında eğitimin gündeme geldiğini söyleyen Bakan Koca, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve birinci sınıflarda herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, “2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündeme alınacak” ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devamsızlık durumu ve yüz yüz eğitimin hakkında şunları söylemişti;

* Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

* Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.