ÖSYM sınavları ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Yeni sınav takvimi Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenecek.

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanlığı’nın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

“Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”