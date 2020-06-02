Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi ne zaman?

Türkiye, 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında kapalı olduğu günler için özel okullar, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde telafi eğitimine başlıyor. Öğrenciler, okullara uzaktan ateş ölçerle alınıp, her 4 saatte bir ateşi ölçülerek dersliğe alınacak. Servislere maskeyle binilecek. Pandemi kurallarına uymayan okullar, kurslar cezalandırılacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yarın açıklayacağı özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre;

*Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

*Telafi eğitimine 15 Ağustos'ta başlamak gibi bir zorunluluk yok.

*Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi, istenirse hafta sonu da (Cumartesi günü) yapılabilecek.

*Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYE ZORLANMAYACAK

*Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra, normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse 1 saat daha ekleyerek verebilecek.

*Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet vb eğitim-öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi, 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı içine de yapılabilecek.

*Okul Aile Birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitiminin tarih ve günlük mü? yoksa saat ilavesiyle mi? yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek.

*Tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler, çocuklarının 15 Ağustos'ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak.

*Okul yönetimi ve velileri temsilen Okul Aile Birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak.

*Okul idaresi ve veliler telafi eğitimiyle ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylattıktan sonra, telafi eğitimi başlayabilecek.