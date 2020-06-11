Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte EBA TV’de eğitimin biteceği tarih…

Corona virüsü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitimi sekteye uğrattı. Ülkemizde corona virüsünün görüldüğü Mart ayında okullar kapatılmış ve eğitim EBA TV üzerinden devam ediyordu. Okulların bu dönem içerisinde bir daha açılmamasına karar verilmişti. Okullar, yeni dönemde Eylül ayında açılacak. İşte Türkiye'de eğitim ile ilgili bazı bilgiler…

EBA TV NE ZAMAN BİTECEK?

Okulların bu dönem içerisinde bir daha açılmayacağının karar bağlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve öğrenci verileri uzaktan eğitimin akıbetini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimin 19 Haziran'da biteceğini açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.