Yarıyıl tatili ne zaman olacak? MEB’den yeni tatil açıklaması

Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene 25 Ocak tarihinde başlayacak 15 Şubat tarihine kadar sürecek. Yarıyıl tatili eğitim sezonu başında planlandığı gibi iki hafta değil üç hafta sürecek. Daha önce MEB'in açıkladığı tatil takviminde olan ikinci dönem ara tatil ise olmayacak.

OKULLARDA KARNE DAĞITILACAK MI?

Bakanlık, 22 Ocak'ta okullarda karne dağıtımı olacağını da açıkladı. arne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.