Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? MEB’den yeni tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini ve yarıyıl tatilinin süresinin ise üç hafta olacağını açıkladı.

Güncellenme: 12:40, 18/12/2020
Haberler Eğitim
Yarıyıl tatili ne zaman olacak? MEB’den yeni tatil açıklaması

Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili bu sene 25 Ocak tarihinde başlayacak 15 Şubat tarihine kadar sürecek. Yarıyıl tatili eğitim sezonu başında planlandığı gibi iki hafta değil üç hafta sürecek.  Daha önce MEB'in açıkladığı tatil takviminde olan ikinci dönem ara tatil ise olmayacak.

OKULLARDA KARNE DAĞITILACAK MI?

Bakanlık, 22 Ocak'ta okullarda karne dağıtımı olacağını da açıkladı. arne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

İlginizi ÇekebilirSon dakika... Uzaktan eğitim 22 Ocak'a uzatıldıSon dakika... Uzaktan eğitim 22 Ocak'a uzatıldı
meb Milli Eğitim Bakanlığı son dakika tatil yarıyıl tatili