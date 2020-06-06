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YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran’da düzenlenecek olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor. YKS sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre 2020 YKS sınav yerlerinin 17 ya da 18 Haziran tarihlerinde açıklanabileceği öngörülüyor.

20:20 -
Haberler Eğitim
YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Üniversite hayali kuran adaylar YKS sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. ÖSYM kapsamında yapılacak olan 2020 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. 27-28 Haziran tarihinde düzenlenecek olan üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav giriş belgelerine dair detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirler. İşte 2020-YKS sınav yerleri tarihi hakkında tahminler…

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün öncesinde yayınlanması bekleniyor. YKS sınav giriş yerleri haziran ayının ortasında yayınlanabilir.

2020 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? ÖSYM Ais giriş ekranı…

YKS NE ZAMAN?

-TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
-AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
-YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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