Mısırlı milyarder iş insanı ve yatırımcı Naguib Sawiris, corona virüsü salgınının birçok fırsatı beraberinde getirdiğini söyledi. CNBC'ye konuşan Sawiris, tüm hava yolu şirketi hisselerini sattığını açıklayan ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın aksine bu sektörden bir alım yapabileceğini söyledi.

‘TRUMP’A KATILDIĞIM NADİR KONULARDAN BİRİ’



Kuzey Kore'de telekom lisansına sahip tek yabancı şirket olan Orascom Yatırım'ın CEO'su Naguib Sawiris, “Her krizle birlikte fırsatlar oluşur. Mesela borçlarını düşündüğümüzde bugün 1 dolara hava yolu şirketi sahibi olabilirsiniz! Sadece bu sektör de değil. Şu anda turizm, otel ve internet sektörlerine yatırım yapmak için de doğru zaman” ifadelerini kullandı. Sawiris, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi yeniden açma isteğiyle ilgili olarak, “Trump'la aynı fikirde olduğum nadir konulardan biri. Tedavi bulunamayabilir, aşı geliştirilemeyebilir. Daha ne kadar evlerimizde mahkum kalacağız” yorumunu yaptı.

’18 AY İÇİNDE PETROL 100 DOLARI GÖRECEK’



Naguib Sawiris, salgın sırasında tarihte ilk kez negatif değerlere düşen petrol ile ilgili de tahminde bulundu. Mısırlı milyarder, “OPEC'in gerçek lideri Suudi Arabistan ile Rusya arasında ‘hesaplanmış' bir fiyat savaşı var. Amaç, ABD'deki kaya gazı endüstrisini öldürmek. Suudiler, petrolle ilgili olarak uzun vadede doğru olanı yapıyor. Bence petrol fiyatları 18 ay içinde yeniden 100 doları görecek” diye konuştu.

Pazartesi günü birçok ülkede karantinanın gevşetilmesi ve ekonomilerin yavaş yavaş canlanmasıyla birlikte, salı günü petrol fiyatları yüzde 20 değer kazanmıştı.