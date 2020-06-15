ABD ve Çin’de vakalar artıyor: İnsanlar korkuyor…

ABD’li hava yolu şirketleri, kumarhaneler ve seyahat gemileri geçtiğimiz ay edilen zararı bu ay giderebileceklerini umut ediyordu ancak virsün yeniden yayılmaya başlaması özellikle S&P endeksinde kayıplara neden oldu.

Norveçli Cruise Line Holding ve Wynn Resort yüzde 7 ve 4,3 düşürken hava yolu şirketleri de yüzde 4,5’a varan kayıplar yaşadı.

Pekin’deki marketlerin salgının yeniden hız kazanması sonrası kapatılması ve ABD’de özellikle Teksas ve Florida’da artan vaka sayıları piyasalarda endişenin yeniden artmasına yol açtı.

“YATIRIMCILAR KORKUYA KAPILDI”

Chicago Board Options Exchange’deki (CBOE) yatırımcıların yaşadığı ekonomik kaygının Nisan ayından beri en yüksek seviyelere geldiği ifade edildi.

Great Hill Capital’dan Thomas Hayes Reuters’a yaptığı açıklamada, “İnsanlar yeni vakaların yükselişinden korkuyor…” şeklinde konuştu.

Hayes, yatırımcıların düşüşü kısa vadede pozitife çevirebileceğini de söyledi.

ABD’deki Silikon Vadisi’nin nabzını tutan Nasdaq endeksinin ise 52 hafta boyunca 10 yeni yükseliş rekoru ve 9 kez dip yaptığı bildirildi.