Altın fiyatları hareketlendi: Son 14 günün en yüksek seviyesine ulaştı

Yoğun geçecek olan haftanın ilk gününde altın fiyatları son 14 günün en yüksek seviyelerine ulaştı. Uzmanlara göre bu hafta yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 11 Aralık’ta görüşülecek olan AB liderler zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarına karşılık görüşülecek olan olası yaptırımlar altının yönünü yukarıya çevirebilir.

ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK

Gram altın: 469 lira

Çeyrek altın: 768 lira

Yarım altın: 1.537 lira

Cumhuriyet altını: 3.063 lira

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PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

InvestAZ Yatırım analizinde, yeni haftanın ilk gününde piyasaların yön arayışında yatay bir gün geçirdiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

“BIST100 endeksi günün tamamını geçen haftanın sonunda durakladığı 1,330 seviyesinde geçirdi. Bankalardaki satış ve bankalar endeksindeki gerileme Borsa İstanbulu aşağı yöne doğru çekerken Çinden gelen toparlanmanıın güçlü olduğunu belirten veriler dahilinde demir cevheri ile ilgili sektörlerde büyük alımlar vardı. Yerel piyasalar sakin bir geçirirken yurt dışında gündem yoğundu. İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit görüşmeleri bugün sona ermenin ucundan döndü. AB ile Birleşik Krallık arasında devam eden ticaret anlaşmalarının Ocak

itibarıyla askıya alınması ve anlaşmasız Brexit konusunun tekrar gündeme gelmesiyle sterlin dolar karşısında yüzde 1.25 değer kaybederek 1.33e kadar geriledi. Pfizerdan sonra Moderna da aşısının düzenleyiciler tarfından onaylanmasını bekliyor. Birleşik Krallık yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bu haftanın en önemli beklentisi de Cuma Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve 11 Aralıkta görüşecek olan AB liderler zirvesi ve Türkiyenin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarına karşılık Türkiyeye olası yaptırımları tartışacak.”

YILLIKTA ZİRVE ALTININ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 20,99 ve Amerikan Doları yüzde 13,05 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,62 ve DİBS yüzde 10,95 oranlarında kaybettirmiştir.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 30,62, Amerikan Doları yüzde 22,05 ve BIST 100 endeksi %6,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,34 ve DİBS yüzde 3,86 oranlarında kaybettirmiştir.