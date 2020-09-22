Altın fiyatları kaç para oldu? Gram 469 liraya geriledi

Geçtiğimiz ay içerisinde tarihi zirvesini gören altın, eylül ayında dalgalı seyretmeye devam ediyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi anlık olarak takip etmek istiyor.

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 469,42 Lira

Satış: 469,55 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 764.50 Lira

Satış: 774.00 Lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.524.40 Lira

Satış: 1.546.10 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.050.30 Lira

Satış: 3.080.00 Lira

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MERKEZ’İN NET REZERVİ İKİ HAFTADA 9,6 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 4 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezerv böylece iki haftada 9.6 milyar dolar gerilemiş oldu.

Analistlere göre net uluslararası rezervler böylece 2004 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Türkiye TL’yi desteklemek adına 2019 ilk çeyrek sonundan beri döviz arz ediyor. Bankacıların 2019’dan beri 120 milyar dolar civarında olduğunu hesapladığı bu döviz arzı TCMB’nin rezervlerine düşüş ve zaman zaman kamu Bankalarının döviz açık pozisyonunda yükseliş olarak yansıyor.

TCMB’nin brüt rezervleri ise zorunlu karşılık adımlarının da etkisiyle 4 Eylül haftasında 2,91 milyar dolar artışla 87.55 milyar dolara yükseldi.

Bankaların zorunlu karşılıklar için TCMB yaptıkları swap (takas) miktarını azaltmaları, net rezervde düşüşe, brüt rezervde artışa neden oldu.