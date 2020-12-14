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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 761 lira

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın fiyatlarında düşüş dar aralıkta sürüyor. Çeyrek altın fiyatı 761 lira seviyesinde bulunuyor. Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası gerilimler gibi birçok etken altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Güncellenme: 08:58, 14/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı 761 lira

Piyasalarda virüs sebebiyle yaşanan dalgalanma sürerken altın fiyatları da bu hareketlerden etkileniyor. Altın fiyatlarında son dönemde dalgalanmalar yaşanıyor. Serbest piyasada gram altın 463 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI 14 ARALIK

Gram altın: 463 lira

Çeyrek altın: 761 lira

Yarım altın: 1.523 lira

Cumhuriyet altını: 3.034 lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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