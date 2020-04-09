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Altın fiyatlarında son durum… 9 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları!

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre yönünü belirleyen altında fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

07:40 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum… 9 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları!

Altın fiyatları, corona virüsünü kontrol altına alınma çalışmaları ardından dar aralıkta hareket ederken, altının gram satış fiyatı 359 liradan işlem görüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durumu…

ALTIN FİYATLARI 9 NİSAN

Çeyrek altın: 521 Lira

Yarım altın: bin 141 Lira

Gram altın: 359,80 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 142 Lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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