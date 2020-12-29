Asgari ücret 2021 ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin bekar bir işçi için brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapılmış oldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışan ise 3 bin 13 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.

ASGARİ ÜCRETTEN KESİLEN PRİM VE VERGİLER

Asgari ücretli bir çalışanın 3.577 TL olan brüt maaşı 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesildikten sonra 2.557 TL'ye düşüyor. 268 liralık AGİ tutarı eklendikten sonra da net 2.825 TL'ye yükseliyor.

Asgari ücretin işverene maliyet ise 4 bin 203 TL olacak. Ayrıca asgari ücrete hükümet desteği tüm işletmeler için 75 TL olarak sürdürülecek.

Selçuk konuşmasında, beşeri ve iktisadi kaynakların daha etkin kullanılarak istihdam dostu büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tesis etmeyi hedeflediklerini belirterek, “İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdam ile mücadele ederek çalışanlarımızın sosyal güvencesini temin etmeyi, çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz.” dedi.

TÜRK-İŞ: RAKAM YETERLİ DEĞİL

Bakan Selçuk'tan sonra söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptığı açıklamada, “2021 yılında geçerli olacak asgari ücret gördüğünüz gibi işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz.” dedi.

“Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insan onuruna yarışır gelir elde etmeleri için çaba göstermiştik.” diyen Nazmi Irgat şunları söyledi:

Komisyonun görevlendirdiği TÜİK bekar bir işçinin yaşama maliyetinin Kasım 2020 itibariyle 2 bin 792 lira olarak belirledi ama bu hesaplamanın içinde ailenin harcamaları yoktu.

Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. Ayrıca 2021 yılında temel fiyat artışları da dikkate alınmadı bu belirlemede, refah artışından bir payda söz konusu değildi.

İşçi kesimi olarak işveren ve hükümetten net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklifi etmelerini bekledik. Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Asgari ücret daha teshit edilirken eksiktir, bugünün şartlarına yetmeyecek bir rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir hizmet bizim de tarafı olduğumuz uluslurarası sözleşmelerinin en önemli maddesinden biridir.

TİSK: ENFLASYONUN 7 PUAN ÜZERİNDE

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Zorlu bir süreci beraber tecrübe etmiş olduk. Salgın sürecinden bu yana ikinci dünya savaşından bu yana küresel olarak en büyük kriz ile karşı karşıyayız. Bu durum en başta çalışanlar için zor. İşletmeler ve işverenler için de zor.

Devletler ve kamu sektörü için de yine büyük zorlukları içinde barındırıyor. Mart ayından bu yana ayrım yapmadan mücadele veriyoruz. Böyle bir ortamda asgari ücret belirlendi. Komisyon en dengeli asgari ücreti belirlemek için haftalardır çalışıyor. Komisyonin değerlendirdiği birden çok kriter var.

Enflasyon, işsizlik, iş gücü maliyetleri, ülkemize yeni yatırım çekmek gibi gibi birden çok detay hesaba katılarak asgari ücret belirlenmiş oldu. Ne yazık ki salgınının etkileri sürüyor. İkinci dalgayla beraber birçok sektörde işletmeler faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Komisyon çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini dkkiate alarak zor koşullarda kararını nihai kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücret belirlenmiş oldu. Kararın hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

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