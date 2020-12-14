Bankaların 2021’de en büyük sorunu ‘batık’lar olacak

Bankaların takibe düşmüş alacakları sene başından bu yana 150-151 milyar lira seviyesinde seyrediyor. Henüz takibe alınmamış yani ‘batık' durumuna düşmemiş, 2. grupta sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki' kredi tutarı sene başından bu yana yaklaşık 100 milyar liralık artışla 382 milyar liraya ulaştı.

Bankalar bilançolarında halihazırda 533 milyar liralık sorunlu kredi tutarını yönetiyor. Ancak, yapılandırmalar ve ötelemeler sayesinde bu iki gruba girmeyen ‘riskli kredi' tutarı da önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün takipteki alacaklar oranı 4 Aralık itibarıyla sene başındaki yüzde 5.7 oranından yüzde 4.1'e kadar geriledi.

Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu yeniden yapılandırmalar ve bankaların riski yükselen kredileri takip hesaplarına aktarmada yavaş davranmaları neticesinde takipteki alacaklar oranının resmi kayıtlarda düşük göründüğünü belirtti. Babuşçu, bankaların 2021'de en önemli sorununun batık krediler olacağını ifade ederek, yıl içinde reel sektörü desteklemek amacıyla verilen düşük faizli kredilerin önemli bir bölümünün takipteki kredilerin ödenmesinde kullanıldığını, yani işletmelerin kazanarak değil, borçlarını yine borçla (aldıkları kredilerle) ödediklerine dikkat çekti.

KAÇINILMAZ SON

Aktif rasyosu, zorunlu karşılıklarda olumlu avantaj sağlama gibi kredi genişleme baskısını artıran yasal düzenlemelerdeki zorunlulukların bankaların kredi vermede riske duyarlılıklarını azalttığını belirten Babuşçu, ödeme gücü zayıf olanlar ile pandemi döneminde satış ve üretimleri azalan firmaların aldıkları kredileri ödeyemez duruma düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.