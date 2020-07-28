Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin nedir?

Kripto para birimi Bitcoin tekrardan artışa geçti. Geçtiğimiz yılın başlarında büyük artış yaşayan Bitcoin uzun süre gündemde kalmıştı. Bitcoin 11 bin doları aştı ve haberin yapıldığı an itibariyle 74.791,56 TL’den işlem görüyor.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin, dijital yani gerçekte var olmayan sanal bir para pirimi. Kimilerine göre geleceğin alternatif para birimi olarak görülse de Bitcoin’in henüz yasalarla tam desteklenmediğini unutmamak gerekiyor.

Bitcoin, elektronik ortamdan bir şeyler almak için kullanılabilir. Bu anlamda, dijital ortamda da kullanılabilen Türk Lirası, Dolar veya Euro gibi nitelendirebileceğimiz bir para birimidir. Fakat Bitcoin’in en önemli özelliği ve onu bildiğimiz para birimlerinden ayıran şey merkezi olmamasıdır. Bitcoin ağını, hiçbir kurum kontrol etmemektedir. Bu bazı insanları rahatlatmaktadır. Çünkü, bu şu demek oluyor ki: Büyük bir banka bu paraya karışamaz.

BITCOIN'İ KİM OLUŞTURDU?

Satoshi Nakamoto isimli bir yazılım geliştirici, matematiksel kanıta dayalı elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin fikrini ortaya atmıştır. Buradaki fikir, hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan, çok düşük işlem ücretiyle hemen hemen anlık olarak elektronik ortamda aktarılabilen bir para birimi oluşturmaktır.

BITCOIN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı başka platformlar aracılığıyla oluyor. Bu hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform var ve bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunuyor. Siz, gönderdiğiniz para karşılığında ne kadar bitcoin alabileceğinizi görebiliyor ve buna göre bitcoin satın alıyorsunuz.