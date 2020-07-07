De Niro’nun restoranı devlet desteğine başvurdu

Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro'nun ortakları arasında yer aldığı otel ve suşi restoran zinciri The Nobu, ABD Hükümeti'nin maaş koruma programına (PPP) dahil olan şirketler arasına girdi.

CNBC'de yer alan habere göre The Nobu, PPP'den 28 milyon dolara kadar çıkabilecek 14 ayrı kredi aldı. Diğer ortakları Japon şef Nobuyuki ‘Nobu' Matsuhisa ve ünlü film yapımcısı Meier Teper olan şirket, California, Teksas ve New York'taki restoran ve otelleri için devlet desteğine başvurdu

EN ÇOK PARA ALANLARDAN BİRİ

Restoranlar, PPP'ye en fazla başvuruda bulunan sektörlerin başında geliyor. The Nobu, destek programından en fazla yararlanan şirketlerden biri konumunda. Kesin bir hesaplama yapmak imkansız olmakla birlikte The Nobu'ya en az 11 milyon, en çok ise 28 milyon dolar ödeme yapılacak.

PİZZA HUT, MCDONALD'S, P.F. CHANG…



Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kamuoyundan gelen yoğun talebe rağmen ilk PPP'ye katılan şirketleri açıklamayı reddetti. Bakan Mnuchin, bunun gizli bir bilgi olduğunu söyledi. Ancak baskı artınca, hükümet en az 150 bin dolar alarak maaş koruma programına katılan şirketlerin listesini yayınladı. Çok büyük şirketlerin PPP'ye başvurmuş olmaları dikkat çekti. Maaş kredi programına katılanların yüzde 85'i ise 150 bin dolardan az destek aldı.

The Nobu dışında milyon dolarlık kredi alanlar arasında Five Guys Hamburgers, P.F. Chang, Pizza Hut ve McDonald's franchiseları bulunuyor.