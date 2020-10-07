DİSK: İşçiler daha çok üretiyor ancak artıştan pay alamıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Eylül 2020'de yayımlanan verilere göre ücretler ve verimlilik arasındaki makas hızla açılıyor. İşçiler daha fazla üretirken bu verimlilik artışı ücretlerine yansımıyor. 2012 yılı 1. çeyreği ile 2020 2. çeyreği arasında sanayide iş gücü verimi yüzde 51,1 oranında artarken, reel ücretlerdeki artış yüzde 14,8 düzeyinde kaldı.

Bilindiği gibi toplam sanayide birim ücret ve birim verimlilik endeksi yıllık ve çeyrek dönemlik olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” raporlarıyla açıklanmakta ve güncellenmektedir. Toplam sanayide birim ücret endeksi çalışılan saat endeksi, üretim endeksi, saatlik iş gücü maliyeti ve TÜFE endeksi kullanılarak hesaplanıyor.

Toplam sanayide birim ücret endeksi, verimlilik artışının işçilerin ücretlerine yansıtılmadığını gösteriyor. 2012 yılından bu yana verimlilik ve ücretler arasındaki açılma eğiliminde olan makas, 2020 2. çeyreğinde de açılmaya devam etti. 2012'den bu yana saatlik iş gücü verimi yüzde 51,1 artarken, işçilerin reel ücretinde sadece yüzde 14,8 artış yaşandı.