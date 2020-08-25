Doğalgaz tek başına zengin yapmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “müjde” olarak açıkladığı Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfi gündemdeki yerini koruyor. Bir taraftan 320 milyar metreküplük tahmini rezervi ile bu doğalgazın ekonomiye önemli katkı sağlayacağı, hatta cari açığı kapatacağı ifade edilirken, diğer taraftan bunun tam tersi tezler öne sürülüyor. Dünya enerji sektöründe en saygın organizasyonlardan birisi olan Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'deki keşif hakkında SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

CARİ AÇIK SÜRER

Türkiye'nin enerji ithalatının büyük kısmını petrolün oluşturduğunu anlatan Birol, doğalgazın ise payının daha az olduğunu belirtti. Doğalgazın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ancak tek başına enerji zengini ve ihracatçısı yapmayacağını vurgulayan Birol, “Daha pek çok araştırma yapmak lazım. Bu ispatlanmış rezerv değilse, yapılan resmi açıklamalara baktığımızda yüzde 70'ini bile üretime geçirmek güzel bir haberdir. Yeni keşifler gelmez ise biz hâlâ ciddi doğalgaz ve petrol ithal edeceğiz.

Cari açığın en büyük kaynağı enerji ithalatı. Bundaki en büyük pay da petrol ve gazdan değil. Bu gaz sahası enerji ithalatı faturasında ciddi bir düşüş sağlayacaktır. Bugünden yarına cari açık bitecek, Türkiye enerji zengini olacak demek doğru olmaz” dedi. Enerjiye sadece doğalgaz olarak bakmamak gerektiğini vurgulayan Birol, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin güneş ve rüzgar enerjisi olduğunu kaydetti. Geçen hafta açılan entegre güneş paneli fabrikasının önemine değinen Birol, sözlerine şöyle devam etti:

EN UCUZU GÜNEŞ

“O kadar fazla güneşimiz var ki, yıldaki güneşli gün sayısı ve geliş açısı o kadar iyi ki, buna rağmen bunun sadece yüzde 2.5'ini kullanıyoruz. Güneşte de doğalgazda olduğu gibi yerin 1.500 metre altına inmek gerekmiyor. Sanayide, evlerde çatılarda kullanılıyor.

Bu nedenle Türkiye'nin geleceğinde doğalgazın değil, yenilenebilir enerjinin büyük bir şansı olduğunu söyleyebilirim. Yeni yayınladığımız rapora göre, şu anda dünyada elektrik üretmek için en ucuz enerji kaynaklarının başında güneş geliyor. O bakımdan doğalgaza sevinelim ama inanılmaz boyuttaki yenilenebilir enerji potansiyelimizi unutmayalım.”

FATURALARDA HEMEN İNDİRİM OLMAYACAK

Önümüzdeki yılların fiyatlarıyla yapılan tahmini hesaplamayla Karadeniz'deki keşfin 80 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyen IEA Başkanı Fatih Birol, bunu çıkarmak için gereken yatırım tutarının da 6 milyar dolar olduğunu belirtti. Bahsedildiği gibi 2023 yılında bu gazı çıkarmanın mümkün olduğunu ifade eden Birol, faturalarda ucuzlamanın ise hemen olmayacağını kaydetti.

İran ve Rusya ile olan kontratların önümüzdeki yıllarda biteceğini hatırlatan Birol, bu keşfe rağmen Türkiye'nin doğalgaz ithal etmeye devam edeceğini dile getirdi. Birol, “Avrupa'da pek çok ülke piyasa koşullarını göz önüne alarak fiyatlarda ciddi indirimlere gitti. Türkiye'nin elinde dünyadaki ve Avrupa'daki piyasa koşularında aşağı çekilmiş fiyatlar ve Sakarya Gaz Sahası var. Rusya ve İran ile yapılacak olan uzun vadeli kontrat müzakerelerinde fiyatlar aşağı çekilir” dedi.