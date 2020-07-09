Dolar ne kadar oldu? (09.07.2020)

Dolar/TL güne uzun süredir olduğu gibi 6,85 civarında başladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 282'e yükseldiğini açıkladı.

Ekonomideki en sıcak gündemlerden biri ise Borsa İstanbul’da görülen olağan dışı fiyat hareketleri. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na sık sık fiyat hareketlerini anlatan bildirimler düşerken dün Türkiye’nin en büyük bankalarından biri ile yine çok büyük bir şekerleme üreticisinin piyasada değeri eşitlendi. Hatta söz konusu firma daha sonra çok büyük petrol rafinerisinin de değerini geçti. Borsa İstanbul dün günü 118 bin 713 puandan kapattı.

ALTINDA REKOR

Altının ons fiyatındaki büyük yükseliş de piyasalarda konuşulmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı 400 TL’ye ulaşarak rekor kırdı. Altının ons fiyatı yıl başında 1517 dolar seviyesindeydi. Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 19'a ulaştı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 2019 yılı boyunca Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın “agresif” faaliyetlerinin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir zirve daha yapmaya açık olduğunu bildirdi.

ÇİN’DE 9 YENİ VAKA

Çin’de 9, Güney Kore’de ise 50 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Çin’de üretici fiyatları 5 aydır düşüyor. Haziran ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azaldı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin zorlu bir durumda olmaya devam edeceğini, ancak corona salgınının etkileri bastırıldıkça ekonominin iyileşeceğini söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinde Mayıs ve Haziran’da yaşanan hızlı toparlanmanın dengelenmekte, yataylaşmakta olduğuna dair işaretler görmekte olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVİD-19 krizinden toparlanırken Birlik’i de güçlendirecek devasa ekonomik teşvikler üzerinde Avrupa Birliği’nin hızla bir anlaşmaya varmasını istediğini söyledi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin toparlanma fonu planı üzerinde çabuk şekilde bir anlaşmaya varması gerektiğini, ancak o noktaya gelmek için hala çok fazla müzakereye ihtiyaç olduğunu söyledi. Dünya Ticaret Örgütü Başkanlığı’na adaylık için 8 Temmuz’da sona eren başvuru döneminde 8 kişi başvuru yaptı.