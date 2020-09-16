Dolar ne kadar oldu? (16.09.2020)

Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42’ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı. Kur, dün 7.50’nin hemen altında yatay bir seyir izledi.

Asya borsalarının çoğu, Çin ve ABD’de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürdü. Ancak akşam açıklanacak Fed’in para politikası kararı öncesinde dolar, ABD tahvil getirileri ve altın yatay seyretti. Bu toplantı, Fed’in enflasyonun %2 olan hedefin üzerine çıkmasına göz yumacağını açıklamasının ardından yaptığı ilk toplantı olacak.

İşlemciler Fed’in yeni para politikası duruşunun daha da gevşemeye imkan vereceği beklentisiyle yen alımına yöneldi. Ancak doların da alt seviyelerde destek bulması Fed’in olası yeni gevşeme kararların temkinli yaklaşan yatırımcılar olduğuna işaret ediyor.

Fed’in kararı bugün TSİ 21.00’da açıklanacak ve ardından Powell basın toplantısı düzenleyecek. Bugün iç piyasada ise piyasalada fiyatlanacak bir veri bulunmasa da TCMB’nin açıklayacağı Temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve Temmuz ayı konut fiyat endeksi takip edilecek.

Haftanın kalanında ise TCMB beklenti anketi ve İngiltere ve Japonya merkez bankası faiz kararları takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

HAZİNE BORÇLANMASINI AZALTIYOR

Hazine pazartesi ve dün gerçekleştirdiği 3 ihale ile eylül ayı borçlanma programına 4.7 milyar TL’si piyasadan yaklaşık 5.4 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine eylül ayında toplam 25.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 7.3 milyar TL’si piyasadan 10 milyar TL’lik iç borçlanma öngördü.

Bu veriler geçmiş aylara kıyasla Hazine’nin borçlanmasını ciddi ölçüde azaltacağını gösteriyor.

YUNANİSTAN VE AB GERİLİMİNDE OLASI YAPTIRIMLAR İZLENİYOR Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarında üye ülkeler Yunanistan ve Kıbrıs'ı tam olarak desteklediğini söyleyen AB, diyalog başlamazsa olası yaptırımları planladığını açıkladı. AB liderleri 24-25 Eylül'de yapılacak zirvede karar alabilir. Piyasalarda Yunanistan ve AB ile ilişkilerde olası bir gerilim ve yaptırım ihtimali zaman zaman satış baskısı olarak hissediliyor. Olası yaptırımların ekonomiyi etkileyecek düzeyde olup olmayacağı takip ediliyor.

TCMB SIKILAŞTIRMAYI KUVVETLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarının ardından önceki hafta %10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yeniden artırmaya başladı. Ortalama fonlama maliyeti dün %10.33’ye yükseldi. Bu seviye geçen hafta başına göre yaklaşık 15 baz puanlık yeni sıkılaştırma anlamına geliyor.

Öte yandan pazartesi günü %11.75 seviyesindeki geç likidite penceresi depo piyasasında 14 milyar TL tutarında kullanımın da ilk kez gerçekleşmesinin ardından dün de aynı tutarda kullanım oldu. TCMB’nin sıkılaştırma adımları bankaların kredi ve mevduat faizlerine de yansırken bu süreç lokallerin dövize altına ya da bunları barındıran fonlara hızlı yöneliminin de şimdilik önüne geçiyor.

Öte yandan bankalar, kamu bankaları öncülüğünde ithal tüketimi tetikleyen kredi genişlemesini durdurdu. Bireysel kredilerde vade de 36 aya indirildi. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara, Reuters’da yayımlanan söyleşisinde TCMB dışındaki kurumların da katkısıyla finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirterek bunun kısa vadede TCMB’nin elini rahatlatabileceğini söyledi.

Bankacılar artan cari açık ve bunun kamu rezervlerinden finanse edilmeye devam edilmesinin endişe kaynağı olarak görmeye devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre 2019 yılından beri kamunun sağladığı döviz arzı 120 milyar dolar civarında. Bu adımlar TCMB rezervlerinin yeterliliğini sorgulanır hale getiriyor.

Piyasalarda TCMB’nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 500-550 baz puan arasındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS Moody’s not indirimi ardından sınırlı yükselse de yeniden 500 puana doğru düşüşte. (REUTERS)