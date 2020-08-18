Elon Musk’un serveti bu yıl 57,2 milyar dolar arttı

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in patronu olan Elon Musk’ın servetindeki baş döndüren artış devam ediyor.

Dün Tesla’nın hisse değeri yüzde 11’lik büyük artış kaydetti ve bu sayede Musk’ın serveti bir günde 7,8 milyar dolar daha artarak 84,8 milyar dolara ulaştı. Musk’ın servetinde yıl başından bu yana kaydedilen artış 57,2 milyar dolara ulaştı.

SERVETİNİ EN ÇOK ARTIRAN İKİNCİ KİŞİ

Bloomberg’ün “milyarderler endeksinde” Musk, Fransız iş adamı Bernard Arnault’yu da geçerek dördüncülüğe yükseldi. Yıl başından bu yana servet artışında Jeff Bezos 73 milyar dolarlık artışla ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı Elon Musk aldı.

Dünyanın en zengin kişileri listesinde Bezos 188 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, Bill Gates 121 milyar dolarla ikinci, Mark Zuckerberg 99 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer alıyor. Facebook CEO’su Zuckerbeg ile Musk arasında sadece 14,2 milyar dolarlık fark kaldı.

PANDEMİYE RAĞMEN

Küresel ekonomiye ağır darbe indiren pandemiye rağmen, ABD’de en zenginlerin servetindeki büyük artış dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını sonuna kadar açması da en çok teknoloji şirketlerinin hisselerine yaramış görünüyor.

Tesla’nın hisse değeri sene başından bu yana yüzde 339’luk inanılmaz bir artış kaydetti.