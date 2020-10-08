En büyük banknotları 1,8 TL değerinde olacak

TL’deki değer kaybı hem Türkiye hem de dünya gündeminde. Ancak daha kötü durumda olan ülkeler de var ve onlardan biri Venezuela…

ABD’nin sert yaptırımları nedeniyle çok ağır bir ekonomik kriz yaşayan Venezuela’da para birimi bolivarın değeri dramatik seviyelere geriledi.

The Times’ın haberine göre, ülke 100 bin dolarlık banknotu tedavüle sokmak için hazırlık yapıyor, bunun için İtalya’da bir firmadan 71 ton güvenlikli kağıt teslim alındı. Ancak söz konusu banknot tedavüle girdiğinde değeri sadece 18 peni (İngiliz sterlininin yüzde 1’i), ya da TL cinsinden 1,8 TL’ye eşit olabilir.

Ülkedeki yüzde 2400’lük hiper enflasyon nedeniyle hesaplama sürekli değişiyor. Enflasyon, geçen yılın ilk yarısında yüzde 2 milyon seviyelerinin üzerindeydi.

ASGARİ ÜCRET 14 TL

Venezuela’da hükümet, 2007’den bu yana paradan toplamda 8 sıfır attı, ona rağmen en yüksek banknot 100 bin bolivar olacak. Sıfır atılmasaydı bu rakam 10 trilyon bolivar olacaktı.

Ülkede asgari ücret şu an sadece 1,4 sterlin (14,3 TL) seviyesinde bulunuyor.

Milyonlarca Venezuelalı yurt dışında yaşayan akrabalarının gönderdiği paralarla hayatta kalabiliyor. Ancak bazı hizmetler sadece bolivar kabul ediyor. Başkan Maduro ve hükümeti, bolivar basmaya devam edilmesi için baskı yapıyor. Ülkenin tek çalışan para matbaasındaki mürekkep kıtlığı, eksik makine parçaları ve elektrik kesintileri baskı yapımını da zorlaştırıyor.

Merkez Bankası ile bağlantısı olan bir kaynak The Times gazetesine verdiği demeçte, 100 bin bolivar banknotu için, “Aylar önce bunu konuşmaya başladıklarında mantıklıydı. Ancak şimdi enflasyon ve baskıdaki gecikmeler işleri değiştirdi.” dedi.

ASGARİ ÜCRET 1 KİLO PEYNİR ALINAMIYOR

Geçen 21 Ağsutos’ta yayımlanan Resmi Gazete’ye göre Türkiye’nin 1500 ton peynir ithal edeceği Venezuela’da, peynir fiyatları 800 bin bolivar olan asgari ücreti geçerek 1 milyon bolivarı (Yaklaşık 18 TL) buldu.

Venezuela’da peynir, kısa süre öncesine kadar zengin fakir demeden her evde özellikle sabah kahvaltılarının olmazsa olmazları arasındaydı.

Sabahları mısır unundan yapılan ve arepa denilen tortillaların arasına ilk konulan malzemeydi. Ancak fiyatlardaki artış birçok ailenin peynir tüketimini azaltmasına ya da hiç satın alamamasına neden oluyor.