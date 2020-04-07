Evde bakım maaşı yatan illerin listesi 2020! Evde bakım maaşı sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca evinde en az yüzde 50 engelli bulunan, kendi ihtiyaçlarını sağlayamayacak durumdaki yaşlılara bakan vatandaşlara evde bakım maaşı öndeniyor. Evde bakım maaşı yatan illerin listesini araştıranlar online olarak e-Devlet sisteminden sorgulama işlemi yapabiliyor. İşte 7 Nisan 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve maaş sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.