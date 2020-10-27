Fitch, Tüpraş’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu indirdi

Tüpraş’tan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+’ ya indirmiştir. Not görünümü ise “Negatif” olarak korunmuştur.

Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

1983'te kurulan Tüpraş; Kocaeli, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da yer alan 4 rafinerisi ile yılda 28,1 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Tüpraş, yarattığı katma değer ve toplam geliriyle Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi konumunda. Avrupa'nın 7'nci büyük rafineri şirketi olan Tüpraş, sahip olduğu ortalama 9,5 Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz'in en yüksek kompleksiteye sahip rafineri şirketleri arasında.