Haziranda kapasite kullanım oranı ve güven arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8 seviyesine yükseldi.

KKO, tüketim mallarında yüzde 62,4, yatırım mallarında yüzde 67 seviyesinde yer aldı.

Veriler, 2020 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak oluşturuldu.

GÜVEN DE ARTTI

2020 yılı Haziran ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 seviyesinde

gerçekleşti.

2020 yılı Haziran ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1740 iş yerinin yanıtlarının

ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.